Covid-19: sei decessi nell´Isola

CAGLIARI - Sono 30.145 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale, sono stati rilevati novantasei nuovi casi. Si registrano anche sei decessi (710 da marzo). Sono cinque uomini e un donna, di età comprese tra i 65 e gli 83 anni: quattro residenti nella provincia del Sud Sardegna, uno in provincia di Oristano e uno nella Città metropolitana di Cagliari.



In totale sono stati eseguiti 470.328 tamponi, con un incremento di 1.160 test. Sono invece 483 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (cinque in più rispetto al dato di ieri), mentre resta a quarantatre il numero dei pazienti in Terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.889 (+ dieci).



Il dato progressivo dei casi positivi comprende 12.796 pazienti guariti (+ ottantanove), più altri 314 guariti clinicamente (- quattordici). Sul territorio, dei 30.145 casi positivi complessivamente accertati, 6.743 sono stati rilevati nella Città metropolitana di Cagliari (+ ventisette), 4.879 nel Sud Sardegna (+ dieci), 2.388 a Oristano, 6.013 a Nuoro (+ quindici) e 10.122 a Sassari (+ quarantaquattro).