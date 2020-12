Red 9:25 Vaccini anti-Covid: nuove dosi dal 31 dicembre Arriveranno a Cagliari domani le nuove dosi del vaccino anti-Covid “Pfizer-BioNTech” destinate alla Sardegna e, precedentemente, attese per oggi. Lo conferma l’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu







«Secondo le ultime comunicazioni che abbiamo ricevuto da Roma – dichiara l’esponente della Giunta Solinas – i vaccini, tredici scatole ciascuna contenti 195 flaconcini, sbarcheranno nell’Isola giovedì con trasporto aereo e raggiungeranno quattro centri di stoccaggio. Cinque scatole saranno consegnate all’Arnas “G.Brotzu”, cinque all’Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari, due all’ospedale “Binaghi” e una all’Azienda ospedaliera-universitaria di Cagliari».



«La situazione è in divenire, siamo comunque in costante contatto con la struttura commissariale e seguiamo con attenzione ogni evoluzione. Sia dal punto di vista organizzativo, sia sotto il profilo logistico, centri di stoccaggio della Sardegna sono pronti a ricevere i vaccini in sicurezza», conclude Nieddu.



