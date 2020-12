Red 7:12 «Statale 154, Governo chiarisca ritardi» Il deputato Salvatore Deidda, il consigliere regionale Fausto Piga e il coordinatore provinciale di Fratelli d´Italia Marco Porcu chiedono che «Il Governo chiarisca sul ritardo dell’avvio dei lavori». Presentata un´interrogazione parlamentare







A ricordare la situazione, il deputato di Salvatore Deidda, il consigliere regionale Fausto Piga e il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Marco Porcu, che proseguono: «Successivamente, l’intervento venne inserito nella delibera del Cipe, con data 20 novembre 2015, nel “Fondo per lo sviluppo e la coesione Regione Sardegna-programmazione delle residue risorse 2007-2013-Interventi di rilevanza strategica regionale del settore viabilità”. Ad oggi, però, nonostante l’Anas avesse annunciato l’inaugurazione del primo lotto per la prima metà 2020, i relativi lavori non risultano neppure avviati».



«Chiediamo dunque al Governo e al Ministro competente (attraverso un’interrogazione parlamentare) i motivi di tale ritardo e quali iniziative intenda assumere al fine di prevedere l’immediato avvio dei lavori, per impedire il notevole traffico interno ai comuni dell’Area Metropolitana e quello proveniente da tutta la Sardegna attualmente convogliato sulla città di Cagliari», chiosano i tre esponenti di FdI.



CAGLIARI - «La Strada statale 154 rappresenta una delle principali infrastrutture stradali della Sardegna e un importante anello di raccordo tra i Comuni dell'Area metropolitana di Cagliari. In data 16 dicembre, gli organi di stampa annunciavano interventi di riqualificazione della medesima, suddivisi in due parti: il primo relativo al tratto compreso tra il km 1,500 e il km 7,100 e il secondo inerente l'eliminazione delle intersezioni a raso, con un investimento complessivo dei lavori di oltre 291 milioni».

Nella foto: il deputato Salvatore Deidda