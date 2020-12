Red 18:26 Emergenza Covid: apre il Binaghi «Risultato importante, superati gli obiettivi del Piano regionale», sottolinea il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, a proposito dell´apertura del nosocomio cagliaritano







«Un risultato importante - ha dichiarato il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, che oggi (mercoledì) ha inaugurato la nuova apertura dell’ospedale riconvertito - Abbiamo attuato il piano che ci siamo dati, anticipando i tempi e con un numero di posti letto superiore a quelli inizialmente preventivati. Manteniamo alta la guardia contro il virus mettendo in campo ogni strumento a nostra disposizione e continuando a potenziare il sistema sanitario dell’Isola».



«L’emergenza, dal suo inizio, ci ha portato più volte a dover rivedere e riorganizzare strutture e servizi - dichiara l’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu - Siamo stati capaci di realizzare un complesso intervento di adeguamento in tempi rapidi con ottimi risultati. Abbiamo anche attivato importanti sinergie fra le aziende sanitarie del nostro territorio e il personale in servizio metterà insieme operatori dell’Arnas “G.Brotzu”, Aou di Cagliari e Ats, in una logica di equipe e lavoro di squadra. Superata l’emergenza contiamo di restituire alla città una struttura rinnovata».



Nella foto: un momento dell'inaugurazione Commenti CAGLIARI - L'ospedale “Binaghi” di Cagliari è pronto a ospitare i pazienti positivi al Covid-19. Subito disponibili i primi quarantuno posti letto a media intensità di cura, attrezzati con le dotazioni tecnologiche e suddivisi in due ali da sedici e venticinque posti al secondo piano del nosocomio di Via Is Guadazzonis. Nella struttura, a pieno regime e secondo la modularità prevista dal Piano regionale per l’emergenza, potranno essere attivati fino a 140 posti letto in degenza ordinaria più tredici di terapia intensiva.«Un risultato importante - ha dichiarato il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, che oggi (mercoledì) ha inaugurato la nuova apertura dell’ospedale riconvertito - Abbiamo attuato il piano che ci siamo dati, anticipando i tempi e con un numero di posti letto superiore a quelli inizialmente preventivati. Manteniamo alta la guardia contro il virus mettendo in campo ogni strumento a nostra disposizione e continuando a potenziare il sistema sanitario dell’Isola».«L’emergenza, dal suo inizio, ci ha portato più volte a dover rivedere e riorganizzare strutture e servizi - dichiara l’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu - Siamo stati capaci di realizzare un complesso intervento di adeguamento in tempi rapidi con ottimi risultati. Abbiamo anche attivato importanti sinergie fra le aziende sanitarie del nostro territorio e il personale in servizio metterà insieme operatori dell’Arnas “G.Brotzu”, Aou di Cagliari e Ats, in una logica di equipe e lavoro di squadra. Superata l’emergenza contiamo di restituire alla città una struttura rinnovata».Nella foto: un momento dell'inaugurazione