Concessioni demaniali: proroga di un anno a Olbia

«Il commento non può che essere positivo nonostante le tensioni, ben comprensibili, da parte degli attuali concessionari. Il tempo di un anno ci pare congruo perché lo Stato e le Regioni possano verificare ipotesi normative diverse con l’Unione europea», conclude Nizzi. Commenti OLBIA - Il Comune di Olbia proroga di un anno le concessioni demaniali. «Si tratta di una proroga tecnica, un atto amministrativo firmato dal dirigente competente», sottolinea il sindaco Settimo Nizzi.«La finalità della determina – spiega il primo cittadino gallurese - è quella di garantire i servizi sulle spiagge anche durante il tempo tecnico necessario al completamento dell’iter di approvazione del Pul e alla predisposizione dei bandi di gara ad evidenza pubblica, in linea con quanto previsto dalla normativa europea». Il rilascio della proroga ai singoli concessionari, naturalmente, è subordinato alla verifica del mantenimento dei requisiti in relazione al corretto utilizzo della concessione demaniale ed alla regolarità di pagamento dei canoni e delle polizze fideiussorie.«Il commento non può che essere positivo nonostante le tensioni, ben comprensibili, da parte degli attuali concessionari. Il tempo di un anno ci pare congruo perché lo Stato e le Regioni possano verificare ipotesi normative diverse con l’Unione europea», conclude Nizzi.