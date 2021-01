Red 13:03 Rimozione auto abbandonate: continua la campagna di pulizia Autogru all´opera ad Alghero: via al calendario di prelievi che, in questa prima fase, conta su uno stanziamento di 45mila euro. Ieri, interventi nelle vicinanze dell´Ospedale Civile







Nella foto: un momento degli interventi Commenti ALGHERO - Il programma di rimozione delle autovetture abbandonate ad Alghero prende corpo con il calendario di prelievi che, in questa prima fase, conta su uno stanziamento di 45mila euro. Gli interventi predisposti e attuati dagli assessori comunali Giovanna Caria e Andrea Montis si sono concentrati ieri (venerdì) sulle auto abbandonate da tempo vicino al parcheggio dell'Ospedale Civile, «dove giacevano da oltre dieci anni fino a diventare spesso anche ricettacolo di rifiuti», sottolineano dagli uffici comunali.Le autovetture abbandonate sono state tutte censite dalla Polizia locale, e sono circa 120 in tutta Alghero: ognuna di queste ha una sua storia differente e differenti sono le modalità con cui si potrà agire per la rimozione, a seconda del caso. La procedura è stata avviata nel settembre 2020 con le indagini svolte per risalire ai proprietari e con le successive attività di verbalizzazione e notifica. «Le attività procedono lungo un iter piuttosto laborioso, con i risultati che ora si stanno concretizzando sempre più frequentemente», chiosano dal Comune.Nella foto: un momento degli interventi