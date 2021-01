Cor 9:32 Cacciatori liberi di spostarsi in Sardegna Più forti del Covid e delle restrizioni che gravano su tutte le categorie: Via libera alla possibilità di spostarsi in tutta la Regione per cacciare, il presidente Solinas accoglie la richiesta della Lega



Commenti CAGLIARI - «Non più di due in auto e l’eventuale pranzo dovrà essere consumato all’aria aperta». Sono le prescrizioni a cui dovranno attenersi i cacciatori in Sardegna che, come richiesto dalla Lega e disposto dal presidente Christian Solinas in extremis nella serata di sabato, nonostante le restrizioni in vigore per tutte le categorie e persone (divieto di spostamenti dal proprio comune e divieto di raggiungere le seconde case), potranno invece liberamente spostarsi all'interno della regione per cacciare. Si tratta della seconda ordinanza a firma del Governatore sardo nel 2021, dopo quella sulla chiusura delle scuole superiori fino al 31 gennaio.