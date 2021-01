Cor 17:00 «Caccia libera, Solinas da nobel» L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico odv, dubbiosa dell’efficacia dell’ordinanza contro la pandemia, ha chiesto al Presidente del Consiglio Conte, al Ministro degli affari regionali Boccia, al Ministro della salute Speranza e al Ministro dell’ambiente Costa l’adozione dei provvedimenti amministrativi e giudiziari che ripristino la legalità e il contrasto alla pandemia di coronavirus Covid-19







Con l’ordinanza Presidente Regione autonoma Sardegna n. 2 del 9 gennaio 2021, adottata per “contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna” sono stati “consentiti gli spostamenti – con mezzi propri e con la prescrizione dell’utilizzo degli stessi da non più di due persone conviventi comunque munite durante l’intera fase di permanenza a bordo di idonei dispositivi di protezione delle vie aeree – al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione per lo svolgimento dell’attività venatoria e dell’attività di controllo della fauna selvatica nei giorni in cui si applicano le misure di cui all’art. 2, del DPCM 3 dicembre 2020” (art. 1) fino al 15 gennaio 2021, salvo ulteriori provvedimenti di proroga.



Commenti CAGLIARI - «Un nuovo importante elemento potrebbe aggiungersi al già brillante curriculum vitae et studiorum del Presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, sardista, il Premio Nobel per la Medicina. Infatti, per contrastare la pandemia di coronavirus Covid-19 ha trovato una ricetta forse singolare, ma di sicuro fascino clientelare, consentire ai soli cacciatori di vagare in lungo e in largo nell'Isola. In realtà, la richiesta, con decisa forza persuasiva, l'ha fatta l'on. Eugenio Zoffili (sì, quello contro lo sbarco dei bambini dell'Alan Kurdi e del via libera a Briatore & Co. che tanto ha aiutato la lotta alla pandemia), e il condottiero sardista indipendentista d'obbedienza leghista ha prontamente eseguito (perché il P.S.d'Az. è indipendentista, ricordiamolo)».