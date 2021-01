Cor 9:10 Cra: Si sblocca l´impasse Conoci punta sul Green Via libera alla contrattazione diretta con i titolari del Green Hotel Srl di Alghero per il trasferimento temporaneo degli ospiti del Centro residenziale Anziani di Fertilia



impasse lungo ormai due anni e caratterizzato da un sostanziale blocco delle attività manutentive e di riqualificazione nell'ex Ostello di Fertilia, divenuto dal 2018, in seguito al crollo di parte delle coperture la sede temporanea del centro anziani - soltanto in queste settimane sono stati avviati alcuni lavori sulle coperture degli alloggi a causa di infiltrazioni.



Al secondo tentativo l'Amministrazione incassa l'interesse dei titolari del Green Hotel ad ospitare temporaneamente gli anziani del Centro residenziale comunale (giudicata non ammissibile la proposta formulata dalla Società Europa, l'unica ad aver partecipato anche al primo bando). «A seguito di valutazione tecnica - si legge nella determinazione del comune di Alghero - è stata riscontrata l’idoneità dell’Operatore Economico, il Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio avvierà con il soggetto proponente ogni azione necessaria al fine di intraprendere trattativa per la locazione del bene immobile, utilizzando gli istituti contrattuali disciplinati dalla normativa vigente».



In questi giorni sarà così disposto, previo accordo con la ditta, un accesso presso gli immobili al fine di procedere speditamente alla verifica sui luoghi ed alla acquisizione della eventuale ulteriore documentazione. La speranza dell'Amministrazione algherese è quella di riuscire ad avviare le operazioni di trasloco da Fertilia entro l'estate 2021, tempistica dettata sostanzialmente dagli interventi di messa a norma indispensabili nella nuova struttura di Viale della Resistenza. Commenti ALGHERO - Si sblocca l'lungo ormai due anni e caratterizzato da un sostanziale blocco delle attività manutentive e di riqualificazione nell'ex Ostello di Fertilia, divenuto dal 2018, in seguito al crollo di parte delle coperture la sede temporanea del centro anziani - soltanto in queste settimane sono stati avviati alcuni lavori sulle coperture degli alloggi a causa di infiltrazioni.Al secondo tentativo l'Amministrazione incassa l'interesse dei titolari delad ospitare temporaneamente gli anziani del Centro residenziale comunale (giudicata non ammissibile la proposta formulata dalla, l'unica ad aver partecipato anche al primo bando). «A seguito di valutazione tecnica - si legge nella determinazione del comune di Alghero - è stata riscontrata l’idoneità dell’Operatore Economico, il Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio avvierà con il soggetto proponente ogni azione necessaria al fine di intraprendere trattativa per la locazione del bene immobile, utilizzando gli istituti contrattuali disciplinati dalla normativa vigente».In questi giorni sarà così disposto, previo accordo con la ditta, un accesso presso gli immobili al fine di procedere speditamente alla verifica sui luoghi ed alla acquisizione della eventuale ulteriore documentazione. La speranza dell'Amministrazione algherese è quella di riuscire ad avviare le operazioni di trasloco da Fertilia entro l'estate 2021, tempistica dettata sostanzialmente dagli interventi di messa a norma indispensabili nella nuova struttura di Viale della Resistenza.