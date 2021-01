Red 13:11 Commissione Autonomia: i numeri del presidente «Abbiamo approvato quattro progetti di legge ed esaminati sedici. L’emergenza sanitaria non ha inciso sulla produttività della Commissione», ha affermato il leghista Pierluigi Saiu, presidente della Commissione Autonomia e Riforme del Consiglio regionale







«E’ stato un anno difficile che ci ha costretti a rallentare l’attività a causa dell’emergenza sanitaria, ma il mio impegno, e di tutti i commissari, non è mancato e abbiamo recuperato i mesi di blocco obbligatorio a causa del lockdown. In base ai dati, infatti, il numero delle sedute è stato lo stesso del 2015 con tre progetti di legge in più approvati», prosegue Saiu.



«Nel 2021, la Commissione si occuperà di testi molto importanti, come il disegno di legge sulla semplificazione, la legge di riforma della Polizia locale e la proposta di legge sul turn over del personale di Forestas. Proseguiremo, inoltre, nell’azione di riforma degli enti locali della Regione», ha concluso l'esponente leghista.



