Infiltrazioni all´ostello, lavori urgenti

Nella foto: operai sui tetti dell'ex ostello di Fertilia Commenti ALGHERO - Diventava sempre più critica la situazione all'ex ostello di Fertilia, dove in alcune casette le infiltrazioni iniziavano a diventare importanti e la mancanza di manutenzione unita al blocco dei previsti interventi di riqualificazione rendeva la situazione sempre più insostenibile e grave. Così dopo innumerevoli sollecitazioni l'Amministrazione algherese mette mano al Centro Anziani di Fertilia, struttura che, se tutto andrà nel verso giusto con i titolari del, sarà presto restituita alla sua originale destinazione [ LEGGI ].Gli interventi avviati da qualche giorno riguardano diversi ambiti della struttura: opere di impermeabilizzazione delle coperture, con il nuovo strato di guaina isolante sui solai e con il ripristino delle falde danneggiate e revisione del sistema di canalizzazione delle acque piovane. «I lavori affidati dall’Assessorato alle Manutenzioni ad un’impresa specializzata - assicurano da Porta Terra - consentiranno di evitare infiltrazioni, in particolare nelle unità 2, 4, 5, che lo stato di usura dei materiali stava cominciando a provocare».Oltre a questo, si è dato corso al rafforzamento dell’impianto di climatizzazione con l’acquisto e all’installazione di nuovi unità di trattamento dell’aria. Nel contempo, la Società In House sta lavorando nella parte esterna della struttura, con la realizzazione di nuovi camminamenti, il ripristino dei percorsi esistenti, la cura completa del verde e degli spazi all’aperto. Niente da fare per la realizzazione delle attese passerelle in grado di mettere in comunicazione le diverse unità.Nella foto: operai sui tetti dell'ex ostello di Fertilia