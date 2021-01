Cor 19:13 «Anziani, Porta Terra senza vergogna» Interventi nell´ex ostello a distanza di più di un anno di annunci e niente più. Durissima reprimenda di sette consiglieri comunali di Alghero: «a quanto pare il senso del pudore e il senso della vergogna non sono di casa a Porta Terra»







Nella foto: i lavori in corso di esecuzione a Fertilia Commenti ALGHERO - L'annuncio di Porta Terra fa infuriare i consiglieri comunali ad Alghero. «Dopo più di un anno e mezzo si interviene per fare qualche necessaria opera di manutenzione all’ostello di Fertilia e l’Amministrazione, piuttosto che restare in silenzio con la coda tra le gambe, ha pure il coraggio di fare un comunicato stampa. Si sistemano, finalmente, le infiltrazioni nelle stanze, si riparano i tetti, dopo che per mesi parti del CRA erano inagibili a causa del fatto che ci pioveva dentro, e ci si ricorda di intervenire sui camminamenti che, abbandonati a se stessi, dopo mesi di pioggia, erano oramai sprofondati».Così Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Beniamino Pirisi replicano duramente all'Amministrazione dopo un anno e mezzo di assoluto immobilismo, con l'annuncio delle operazioni di impermeabilizzazione delle coperture, ripristino delle falde danneggiate e sistemazione dei camminamenti a Fertilia [ LEGGI ].«Interventi necessari e più volte da noi sollecitati che vengono realizzati in grande ritardo, cosa che avrebbe consigliato più sobrietà ma che al contrario vengono affidati alla propaganda, quasi fosse un risultato essersi ricordati di sistemare un tetto dopo mesi di noncuranza. Per non dire del fatto che altri interventi necessari e programmati da tempo, primo fra tutti quello di realizzazione delle coperture dei camminamenti, vengono ancora una volta rimandati.Eh sì, a quanto pare il senso del pudore e il senso della vergogna non sono di casa a Porta Terra...» concludono con amarezza i sette consiglieri comunali algheresi di opposizione.Nella foto: i lavori in corso di esecuzione a Fertilia