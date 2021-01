4 Corsie, pressioni dalla Rete

9:38 Beni ecclesiastici: opere per 54 milioni Le risorse messe in campo, per un totale di 54.002.866,78 euro, di cui 9.190.094,92 per i Beni culturali ecclesiastici e 44.812.771,86 per la Nuova edilizia di culto, sono arrivate direttamente dall’otto per mille alla Chiesa cattolica