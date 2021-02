Red 17:27 Caserma Loy di Nuoro: trasferimento Stato-Regione E´ stato firmato questa mattina il verbale di consegna che sancisce il passaggio della caserma “Loy” di Nuoro alla Regione autonoma della Sardegna, dopo ventiquattro anni dal primo accordo di programma tra Stato e Regione







Nella foto: un momento dell'incontro Commenti NUORO – E' stato firmato questa mattina (martedì) il verbale di consegna che sancisce il passaggio della caserma “Loy” di Nuoro alla Regione autonoma della Sardegna, dopo ventiquattro anni dal primo accordo di programma tra Stato e Regione. L’intesa sottoscritta nella sede dell’Assessorato regionale degli Enti locali e Urbanistica alla presenza, oltre che dell’assessore Quirico Sanna, del direttore della Direzione sarda dell’Agenzia del Demanio Giovanni Zito e del sindaco di Nuoro Andrea Soddu, consente appunto di trasferire il bene alla Regione in previsione del passaggio al Comune di Nuoro, già titolare di un finanziamento regionale di 5,8milioni di euro (a cui si aggiungono 7milioni di risorse statali) per la riqualificazione della caserma.«Oggi – spiega Sanna - viene riconsegnata alla collettività una importante area di Difesa militare. Dove c’erano fucili ci sarà la speranza, perché grazie al passaggio della caserma Loy nelle disponibilità della Regione e poi del Comune di Nuoro, che è già è parte attiva del progetto di riqualificazione della struttura, nascerà un polmone verde che sarà anche polo di aggregazione per la città».«Raggiungiamo questo traguardo – continua l’esponente della Giunta Solinas - dopo un lavoro intenso e grazie alla sinergia tra tutti i protagonisti, che con determinazione e passione si sono impegnati per dare nuova vita a questa infrastruttura militare senza mai perdere di vista il bene della collettività». Il prossimo passo, ha spiegato l’assessore, sarà il passaggio di consegna formale dalla Regione al Comune di Nuoro, che avverrà nei prossimi giorni.Nella foto: un momento dell'incontro