«In Sardegna quadro da zona bianca»

2/2/2021 La Sardegna resta arancione, ricorso respinto Il Tar non fa sconti. Respinto il ricorso presentato da Cristian Solinas contro l´ordinanza del ministero della Salute, firmata lo scorso 22 gennaio, che inseriva l´Isola tra le aree con misure più restrittive per il contenimento del virus

19:01 Covid-19: 8 decessi, ma solo 71 nuovi casi Sono 430 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (nove in meno rispetto al dato di ieri), mentre scendono a trentaquattro 34 (- cinque) i pazienti in terapia intensiva. 527 i guariti nelle ultime ventiquattro ore

20:22 Covid: seconda dose di vaccino Coperti 3.767 tra dipendenti dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari e delle ditte esterne che lavorano nelle strutture aziendali. Avviato su 350 operatori uno studio valutativo per monitorare la risposta anticorpale

1/2/2021 Covid: 4 decessi, 123 i nuovi positivi Sono 439 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (sette in meno rispetto al dato di ieri), mentre restano trentanove i pazienti in terapia intensiva. 551 i guariti nelle ultime ventiquattro ore

1/2/2021 Covid-19, Sassari: scendono i positivi, salgono i ricoveri Secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, le persone positive al Coronavirus sono 240, novantasei in meno rispetto a lunedì scorso. Diciotto i nuovi casi nelle ultime ventiquattro ore. I ricoverati salgono a ventisette

1/2/2021 «Brotzu, troppi contagi in ospedale» «Brotzu, Medicina d´urgenza: troppi contagi tra personale e pazienti. Siamo pronti a presentare un esposto alla Procura della Repubblica», è la denuncia dell´Usb Sanità

1/2/2021 Tempio: Addis incontra Logias Visita del nuovo commissario dell´Assl di Olbia. Venerdì, l´Amministrazione comune ha presentato le istanze del territorio in materia di sanità. Al centro dell´incontro, le questioni sanitarie e l´Ospedale “Paolo Dettori”

1/2/2021 Test gratuiti anti-Covid a Fonni Il 6 e 7 febbraio, dalle ore 8 alle 13 e dalla 14 alle 18, i cittadini sono invitati a fare gratuitamente il test antigenico per contrastare la diffusione del Covid-19 in Sardegna. L´annuncio della sindaca

29/12/2020 Covid-19: sette decessi, i nuovi positivi sono 116 Sono stati 2.489 i test effettuati nelle ultime ventiquattro ore. Salgono di una unità sia il numero dei ricoverati in reparti non intensivi, sia in quelli intensivi. Duecento i nuovi guariti