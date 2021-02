Red 8:13 Covid: screening a Nuoro Sabato 6 e domenica 7 febbraio, i cittadini possono fare gratuitamente il test antigenico per contrastare la diffusione del Covid-19 in Sardegna. Gli stessi, dovranno ripetere il tampone il fine settimana successivo







La campagna prevede che siano testati, su base volontaria, tutti gli abitanti dai 10 anni in su, a distanza di una settimana, con due metodiche diverse di ricerca del virus. La prima settimana, si tratterà di un test rapido antigenico a lettura ottica cromatografica. La seconda settimana, invece, si tratterà di un test rapido antigenico a immunofluorescenza con ausilio di un apparecchio di lettura. In entrambi i casi, l'esito sarà disponibile entro 30'. Tutti i partecipanti dovranno recarsi alla postazione muniti di tessera sanitaria. Ogni persona risultata positiva sarà immediatamente contattata e sottoposta a tampone molecolare con tutti i contatti stretti. In questo caso, l'esito sarà comunicato entro le dodici ore successive.



NUORO – Sabato 6 e domenica 7 febbraio, i cittadini di Nuoro possono fare gratuitamente il test antigenico per contrastare la diffusione del Covid-19 in Sardegna. Gli stessi, dovranno ripetere il tampone il fine settimana successivo (sabato 13 e domenica 14 febbraio). La città è stata suddivisa in sette zone: Oratorio salesiani (Località Funtana Buddia), Palestra scuola media "Maccioni" (Viale Costituzione), Palestra Ipsia (Via Mastino), Palestra scuola elementare San Pietro (Via Malta), Palestra Liceo Ginnasio (Via Asiago), Palestra Itc "Satta" (Ragionieri 2, Località Biscollai) e Palestra scuola elementare Monte Gurtei (Via Iglesias). A ogni zona, corrisponde un determinato quartiere o via. Questa suddivisione non rappresenta un obbligo. Non occorre prenotazione e i cittadini con fragilità avranno la precedenza nelle file.