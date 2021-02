Red 10:08 Sequestrati 3mila ricci al Poetto I finanzieri della Stazione Navale di Cagliari hanno sequestrato, lungo il litorale, nella costa tra i territori comunali di Cagliari e di Quartu Sant’Elena, oltre 3mila ricci di mare messi in vendita da pescatori abusivi



CAGLIARI - I finanzieri della Stazione Navale di Cagliari hanno sequestrato, lungo il litorale Poetto, nella costa tra i territori comunali di Cagliari e di Quartu Sant’Elena, oltre 3mila ricci di mare messi in vendita da pescatori abusivi. Dai controlli, è emersa la totale assenza sia dei documenti commerciali obbligatori, sia dell’etichettatura attestanti la rintracciabilità e tracciabilità dei prodotti ittici. Il primo è obbligatorio ai fini fiscali mentre il secondo è rilasciato da un Centro di spedizione abilitato e dimostra il percorso compiuto dal pescato, a partire dal momento della cattura fino al consumo finale.



Verificata l’illecita provenienza, le Fiamme gialle hanno effettuato il sequestro amministrativo di sei grandi ceste di ricci che, ancora vivi, sono stati subito rigettati nelle acque del Golfo di Cagliari. Nei confronti delle tre persone responsabili, i finanzieri hanno redatto i verbali di contestazione, notifica e sequestro amministrativo, per le violazioni alla normativa nazionale ricettrice dei Regolamenti comunitari in materia di pesca che, per le specifiche violazioni, prevede sanzioni comprese tra i 750 e i 4.500euro.



«L’attività posta in essere - sottolinea il colonnello Alessandro Bucci, comandante del Reparto Operativo aeronavale di Cagliari – è il risultato del dinamismo operativo degli uomini della Guardia di finanza in Sardegna, sia in mare, che sul territorio. Occorre innanzitutto tutelare la salute pubblica e, contestualmente, difendere gli onesti operatori che, con fatica, investono nelle loro piccole aziende, pagando regolarmente le tasse. Le Fiamme gialle del Comparto Aeronavale, oltre a svolgere le attività d’istituto in materia di polizia economico–finanziaria, sono impegnate a proteggere il delicato ecosistema marino, oggi più delicato che mai, costantemente devastato dai pescatori abusivi e senza scrupoli».