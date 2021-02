Red 14:12 Caccia: corso per i Barracelli di Alghero L’Associazione venatoria UnEnalcaccia Sassari, rappresentata dal presidente provinciale Pier Paolo Pintus, su richiesta del capitano Riccardo Paddeu, ha organizzato nelle sale del Comando della locale Compagnia barracellare il primo corso formativo in materia di attività venatori







Nella foto: un momento del corso Commenti ALGHERO - L’Associazione venatoria UnEnalcaccia Sassari, rappresentata dal presidente provinciale Pier Paolo Pintus, su richiesta del capitano Riccardo Paddeu, ha organizzato nelle sale del Comando della Compagnia barracellare di Alghero il primo corso formativo in materia di attività venatoria. L’obiettivo del corso è stato quello di informare e formare gli agenti in materia di caccia, in quanto è una delle competenze Istituzionali tra le più importanti e delicate che i Barracelli sono chiamati a svolgere.Il corso, svoltosi in diverse giornate, è stato suddiviso per argomenti e ha prevalentemente trattato la legislazione venatoria e ambientale, la presentazione del calendario venatorio, la zoologia applicata alla caccia, le tabelle di riconoscimento della fauna selvatica cacciabile, le armi e le munizioni da caccia e la relativa legislazione, la vigilanza venatoria, i principi di tutela degli ambienti naturali di salvaguardia degli habitat e di equilibrio ecologico e gli istituti faunistico-venatori del territorio. Visto l’interesse e l’importanza degli argomenti trattati, seguiranno ulteriori incontri, comunque limitati dal periodo di restrizioni a causa del Covid-19.Nella foto: un momento del corso