Red 9:31 «Stop per tre anni alla pesca del riccio in Sardegna» Nella proposta di legge elaborata da Fratelli d´Italia in Regione, il blocco integrale sarebbe accompagnato dall’avvio di un costante monitoraggio marino, a opera dell’Assessorato della Difesa dell’ambiente e dall’adozione di provvedimenti di sostegno a favore dei pescatori professionisti per tutto il periodo di impossibilità allo svolgimento di questa attività di pesca







L’obiettivo è quello di scongiurare la definitiva scomparsa dei ricci dal mare che circonda la Sardegna, avviando nel contempo un piano, a medio periodo, che ne salvaguardi la sopravvivenza attraverso il progressivo ripopolamento dei fondali. Questo, in sintesi, il contenuto della proposta di legge elaborata del gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale. A darne notizia è il capogruppo di FdI Francesco Mura che, con i colleghi Fausto Piga e Antonio Mario Mundula, si è fatto carico di affrontare la situazione.



