Red 15:11 Promozione turistica: graduatoria approvata



Commenti CAGLIARI – E' disponibile in allegato al bando originario (nella sezione “Documenti e dati/Bandi/Bandi per contributi” del sito internet istituzionale del Comune di Cagliari) la determina 1023 del 15 febbraio firmata dal dirigente del Servizio Suape, mercati, attività produttive e turismo, con la quale sono stati approvati gli atti per la valutazione dei progetti 2021 per i contributi per la promozione, lo sviluppo economico e la valorizzazione turistica e commerciale del territorio comunale. Allegati alla determina, oltre al verbale della seduta unica del 4 febbraio della commissione, sono consultabili anche le schede di valutazione e le graduatorie finali distinte per settore e per azione. Con uno o più successivi atti, verrà ripartito il budget fra le differenti istanze risultata idonee alla valutazione della Commissione.