Scuola di musica: via ai lavori di condizionamento L´avvio dei lavori è stata anticipato da un sopralluogo effettuato dalla direttrice Donatella Parodi, con l´assessore comunale ai Lavori pubblici Maria Bastiana Cocco, ai tecnici del Comune di Porto Torres e al personale della società Engie, che effettua l´intervento, che sarà concluso in circa quindici giorni







«Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte della Direzione della scuola e delle famiglie - spiega Cocco - Soprattutto nei mesi invernali, lo svolgimento delle lezioni è disagevole. La vecchia caldaia è diventata obsoleta e si è reso necessario installare un nuovo impianto. Ringrazio gli uffici tecnici del Comune per aver trovato una soluzione: anche quest'anno la Scuola civica ha raggiunto il numero massimo di iscrizioni. Si tratta di un servizio molto amato in questa città ed è giusto che la sua attività si svolga in un ambiente accogliente e confortevole». Commenti PORTO TORRES - E' iniziata l'installazione dell'impianto di condizionamento nella Scuola civica di musica di Porto Torres. Si tratta di un intervento atteso da tempo e che consentirà agli studenti di seguire le lezioni con il riscaldamento, d'inverno, e l'aria condizionata d'estate.L'avvio dei lavori è stata anticipato da un sopralluogo effettuato dalla direttrice Donatella Parodi, con l'assessore comunale ai Lavori pubblici Maria Bastiana Cocco, ai tecnici del Comune e al personale della società Engie, che effettua l'intervento. Per eseguire l'opera non sarà necessario bloccare le lezioni: è stato stabilito un protocollo di intervento che eviterà la concentrazione di troppe persone negli ambienti e il disturbo prolungato del lavoro di classe. L'intervento sarà concluso in circa quindici giorni.«Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte della Direzione della scuola e delle famiglie - spiega Cocco - Soprattutto nei mesi invernali, lo svolgimento delle lezioni è disagevole. La vecchia caldaia è diventata obsoleta e si è reso necessario installare un nuovo impianto. Ringrazio gli uffici tecnici del Comune per aver trovato una soluzione: anche quest'anno la Scuola civica ha raggiunto il numero massimo di iscrizioni. Si tratta di un servizio molto amato in questa città ed è giusto che la sua attività si svolga in un ambiente accogliente e confortevole».