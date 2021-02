Red 15:14 Vaccinazioni nella Casa accoglienza di Terramaini Ottanta persone, tra ospiti e operatori, hanno già ricevuto il vaccino nella Casa di accoglienza cagliaritana. Giovedì, verranno somministrate altre settanta dosi







«Prima dell'arrivo del vaccino, nel periodo di emergenza, all'interno della struttura – ha spiegato l'assessore comunale delle Politiche sociali, del benessere e della famiglia Viviana Lantini - sono state, comunque, adottate tutte le precauzioni in ottemperanza ai Dpcm diramati per la prevenzione del contagio, a garanzia della salute degli ospiti e degli operatori». A confermare l'attenzione prestata per evitare i contagi e l'efficacia delle misure adottate sono stati i tamponi che, effettuati in due sedute a distanza di alcuni mesi, hanno dato sempre esito negativo.



Per garantire le relazioni socioaffettive tra gli ospiti e i loro familiari in modo da alleviare le misure stringenti adottate per prevenire i contagi, sono state individuate soluzioni organizzative sia in modalità “a distanza” (tramite il Servizio di videochiamata e videomessaggistica “Nonno social” utilizzando i dispositivi tablet in dotazione alla struttura comunale), sia in modalità “in presenza” (con la “La finestra de S'Incontru”). Grazie a quest'ultima iniziativa, avviata già a partire da dicembre 2020, attraverso una vetrata è stato reso possibile un contatto, visivo e verbale, per una maggiore vicinanza possibile tra ospiti e familiare, senza che venissero meno le esigenze di sicurezza.



