Vaccini a Oristano: per gli over 80 si parte mercoledì

I dettagli organizzativi sono stati definiti ieri, nel corso di un incontro tenutosi in Comune a cui hanno partecipato il sindaco Andrea Lutzu e i funzionari del municipio, il commissario straordinario dell'Assl Antonio Cossu, il direttore del Distretto Socio-sanitario di Oristano Peppinetto Figus e i responsabili del volontariato della Protezione civile. Oltre a quello di Oristano, i Comuni coinvolti questa settimana saranno quelli di Arborea, Bauladu, Milis, San Vero Milis, Tramatza e Zeddiani dove, sempre con la collaborazione delle Amministrazioni comunali, saranno organizzate giornate vaccinali per gli over 80. Commenti ORISTANO - Al via in provincia di Oristano la campagna di vaccinazione per le persone di 80 o più anni. Da oggi (martedì), nel capoluogo, il personale incaricato dal Comune consegnerà al domicilio di 180 ultraottantenni una comunicazione di invito alla vaccinazione, con la relativa modulistica (consenso informato e scheda anamnestica) e da domani, mercoledì 10 marzo, saranno avviate le inoculazioni nel Poliambulatorio di Via Michele Pira.Per garantire l’equità d’accesso, si partirà con i cognomi che iniziano con una lettera estratta a sorte. Per le vaccinazioni delle settimane successive, le convocazioni passeranno in carico al Centro unico di prenotazione.I dettagli organizzativi sono stati definiti ieri, nel corso di un incontro tenutosi in Comune a cui hanno partecipato il sindaco Andrea Lutzu e i funzionari del municipio, il commissario straordinario dell'Assl Antonio Cossu, il direttore del Distretto Socio-sanitario di Oristano Peppinetto Figus e i responsabili del volontariato della Protezione civile. Oltre a quello di Oristano, i Comuni coinvolti questa settimana saranno quelli di Arborea, Bauladu, Milis, San Vero Milis, Tramatza e Zeddiani dove, sempre con la collaborazione delle Amministrazioni comunali, saranno organizzate giornate vaccinali per gli over 80.