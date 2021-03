Red 16:28 Al via lunedì Poetto pulito Finalizzato all´inclusione socio-lavorativa di persone vulnerabili e a rischio di discriminazione da lunedì 15 marzo in otto raccoglieranno e differenzieranno i rifiuti abbandonati nel lungomare







Con altre tre che svolgeranno attività di volontariato, raccoglieranno e differenzieranno i rifiuti abbandonati nel lungomare. Sostenibilità ambientale, impegno civile, senso di comunità e inclusione sociale, saranno dunque al centro di Poetto pulito, curato dalla cooperativa sociale Elan e che trova sostegno nel Comune di Cagliari, Ats Sardegna, Regione autonoma della Sardegna, Ministero della Giustizia, Unione europea, quale progetto pilota di eccellenza per l'innovazione (Asse prioritario 2–Obiettivo 9.2–Azione 9.2.2–Por Fse 2014/2020). Inoltre, attraverso gli open days, saranno coinvolti nelle attività anche i cittadini e le scuole. CAGLIARI - Il Covid-19 non ferma "Poetto pulito". Da lunedì 15 marzo, il progetto di innovazione sociale finalizzato all'inclusione socio-lavorativa di persone vulnerabili e a rischio di discriminazione, chiamerà all'azione cinque persone in carico al servizio sanitario per un tirocinio.Con altre tre che svolgeranno attività di volontariato, raccoglieranno e differenzieranno i rifiuti abbandonati nel lungomare. Sostenibilità ambientale, impegno civile, senso di comunità e inclusione sociale, saranno dunque al centro di Poetto pulito, curato dalla cooperativa sociale Elan e che trova sostegno nel Comune di Cagliari, Ats Sardegna, Regione autonoma della Sardegna, Ministero della Giustizia, Unione europea, quale progetto pilota di eccellenza per l'innovazione (Asse prioritario 2–Obiettivo 9.2–Azione 9.2.2–Por Fse 2014/2020). Inoltre, attraverso gli open days, saranno coinvolti nelle attività anche i cittadini e le scuole.