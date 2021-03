Red 12:03 Evade dai domiciliari: tornerà in carcere Ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sassari hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, in sostituzione degli arresti domiciliari, nei confronti di un 31ennei napoletano, residente nel capoluogo turritano



SASSARI - Ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sassari hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, in sostituzione degli arresti domiciliari, nei confronti di un 31ennei napoletano, residente nel capoluogo turritano, come disposto dal Tribunale di Sassari in seguito al suo arresto, per la violazione degli obblighi impostigli, eseguito lo scorso fine settimana. Il 31enne, dopo le previste formalità, è stato accompagnato nella Casa circondariale di Bancali.