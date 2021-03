A.B. 23:12 Volley: primo stop per l´Hermaea Biancoblu alla prima sconfitta nella Poule Salvezza del campionato di serie A2 di pallavolo femminile. L´Olimpia Teodora Ravenna si è imposta per 1-3 in rimonta sul parquet di Golfo Aranci







In avvio, va in scena un lunghissimo punto a punto, poi l’Hermaea piazza un primo allungo sul 17-15 con l’attacco vincente di Ghezzi. Bendandi spende il time-out, ma le cose non cambiano, con Poli che trova il muro punto del 20-16. Nel finale di set si rivede Coulibaly, protagonista di una lunga e produttiva serie in battuta. Korhonen non è da meno e si prende la palla set sul 24-17. La prima va in fumo a causa di un’invasione, ma la seconda è buona con l’errore al servizio di Bernabè, che scrive il definitivo 25-18 per le padrone di casa. Ravenna reagisce e parte forte nel secondo set (subito 1-4). L’Hermaea ricuce pian piano e poi sorpassa con Joly (11-10). Stavolta, però, manca la continuità, è l’Olimpia Teodora ne approfitta per tornare avanti, sul 15-16 (time-out Giandomenico). Il match torna in parità, 18-18 dopo un bell’attacco sulla parallela di Korhonen, ma poco dopo arriva il calo olbiese: il fallo di doppia costa il 20-22 per le avversarie, Guasti, poi, allunga e Piva la chiude sul 21-25, portando in parità il conto. Le romagnole, rivitalizzate, mantengono costantemente la testa nel punteggio nel terzo set. Morello e compagne difendono il vantaggio dai tentativi di recupero delle hermeine e poi accelerano sul +5 (14-19) siglato da Guasti. Giandomenico prova a rimettere in carreggiata le sue, che nel finale cedono ancora sotto i colpi di Assirelli e Piva (18-25).



Il copione del quarto set è simile: Ravenna parte meglio (ancora 1-4), l’Hermaea produce un grande sforzo per tornare a contatto (muro vincente di Ghezzi per il 9-10), ma il sestetto di Bendandi riprende saldamente l’inerzia del match. I due ace consecutivi di Torcolacci scavano il solco (13-18). Poli trova dei buoni attacchi al centro, ma è troppo tardi: sull’attacco out di Joly arriva il 18-25 che condanna l’Hermaea al primo stop della seconda fase. «Ravenna ha vinto con merito – commenta coach Giandomenico – Noi abbiamo fatto bene all’inizio, ma il sorpasso subito nel finale di secondo set ci ha tolto fiducia. Contemporaneamente, Ravenna ha alzato il livello della sua difesa costringendoci a faticare tantissimo per mettere la palla a terra. Nel complesso credo si sia trattato di una buona prestazione, e sottolineo anche il buon esordio da titolare di Poli. Ora non ci resta che voltare pagina e pensare alla prossima partita».



GEOVILLAGE HERMAEA OLBIA-OLIMPIA TEODORA RAVENNA 1-3:

GEOVILLAGE HERMAEA OLBIA: Stocco 1, Ghezzi 19, Poli 8, Korhonen 9, Joly 16, Angelini 4, Caforio (l), Coulibaly, Zonta, Minarelli. Non entrate: Barazza, Nenni. Coach Emiliano Giandomenico.

OLIMPIA TEODORA RAVENNA: Piva 20, Torcolacci 9, Bernabè 2, Guasti 13, Guidi, Morello 2, Rocchi (l), Assirelli 10, Monaco 5, Grigolo 1, Poggi. Non entrate: Giovanna (l), Kavalenka. Coach Simone Bendandi.

ARBITRI: Proietti e Salvati.

PARZIALI: 25-18, 21-25, 19-25, 20-25.



