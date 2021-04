Red 16:19 «Una svolta per la Sardegna» «E´ una vittoria di tutti i sardi. L’approvazione definitiva della Riforma degli Enti locali è il coronamento di un lungo lavoro, avviato dalla mia proposta di legge per dare alla nostra Regione un nuovo più equilibrato assetto istituzionale», dichiara con soddisfazione il consigliere regionale Udc-Cambiamo! Antonello Peru







C'è soddisfazione nelle parole del consigliere regionale Udc-Cambiamo! Antonello Peru che sottolinea come il voto della massima assise isolana espresso ieri (mercoledì) [LEGGI] sia «la dimostrazione che quando si mette testa, anima e impegno per il bene dell’Isola i risultati arrivano. Di questo non posso che ringraziare il mio gruppo dell’Udc-Cambiamo! che con me ha creduto subito in questa riforma, ma anche ovviamente il presidente Solinas, la Giunta, la Maggioranza ed una parte importante dell’Opposizione».



«Abbiamo creato i presupposti per aprire una nuova fase che esalti le potenzialità dei singoli territori. E' una vittoria di tutti i sardi che avranno un nuovo più equilibrato e più funzionale assetto istituzionale. Avviamo un federalismo interno che renderà i nostri comuni protagonisti e motore di sviluppo della Sardegna – sottolinea Peru - Io voglio già guardare al futuro di questi enti ed è importante lavorare da subito per riempire di sostanza questa riforma. Dobbiamo dargli funzioni e risorse per metterli nelle condizioni di rendere quei servizi e realizzare quelle infrastrutture che i cittadini giustamente chiedono».



