Nuove Province: la soddisfazione di Saiu «La riforma degli Enti locali è un´opportunità per Nuoro, per l´Ogliastra e per la Gallura di essere più forti. Insieme», sottolinea il consigliere regionale della Lega Pierluigi Saiu, presidente della Commissione Autonomia e riforme







«La legge approvata dal Consiglio regionale prevede infatti l’Unione delle Province: un accordo, su base volontaria, attraverso il quale Enti autonomi possono decidere di collaborare. E’ un’opportunità prevista dalla legge – ha proseguito Saiu - in chiave di riequilibrio rispetto alle Città metropolitane. Se da un lato, infatti, il testo unificato riconosce a Cagliari e Sassari, insieme ai loro territori, il rango di Città metropolitane, dall’altro la legge consente alle Province di Nuoro, dell’Ogliastra e della Gallura (così come alle Province di Oristano, del Sulcis Iglesiente e del Medio Campidano) di costituire un’Unione, conservando la propria autonomia, ma promuovendo azioni comuni».



«E’ un meccanismo di riequilibrio, ma anche di semplificazione rimesso, in ogni caso - ha sottolineato il presidente della Prima commissione - alla volontà dei territori: uno strumento che consente la gestione associata di funzioni e servizi che verranno individuati nello statuto. La riforma degli Enti locali ha segnato un primo importante traguardo. L’obiettivo finale rimane quello di garantire servizi migliori ai cittadini e una legittima rappresentanza democratica. La Commissione Autonomia lavorerà ora a una proposta di riordino complessivo delle funzioni e a una legge che restituisca ai cittadini il diritto di scegliere da chi essere governati, così da superare il regime dei commissari».



