Igea: ok al Piano industriale «Approvati gli indirizzi per il nuovo piano industriale: chiusura siti minerari, bonifiche, nuovi cantieri e progetti di ricerca», annuncia l´assessore regionale dell´Industria Anita Pili







Con il precedente Piano industriale, Igea aveva avviato il censimento dei lavori necessari alla chiusure ed entro luglio 2021 completerà anche il censimento degli immobili di proprietà: «Dopo aver proceduto alla chiusura delle concessioni minori, con un notevole risparmio di fondi pubblici da destinare ad altre attività di ripristino, nel prossimo quinquennio saranno implementate le chiusure di concessioni maggiori con un progetto per ogni sito, da presentare entro il 2021 al Servizio Attività estrattive e ripristino ambientale dell’Assessorato dell’Industria – ha aggiunto Pili – Inoltre, nelle aree minerarie si procederà nella messa in sicurezza dei “fanghi rossi” ed altre aree minori. Igea sta lavorando anche al completamento della bonifica del sito Santu Miali a Furtei e del sito di Olmedo, al supporto nelle bonifiche del Comune di Guspini a Montevecchio Levante e del Comune di Iglesias a Valle Rio San Giorgio».



«Tra gli obiettivi, lo sviluppo dei cantieri di bonifica dell'ex area industriale Seamag e il ripristino di Palmas Cave a Sant'Antioco, i progetti di ricerca del Centro eccellenza sostenibilità ambientale, formato con l'Università di Cagliari e l'Associazione per l'Università del Sulcis-Iglesiente, e il laboratorio sotterraneo a basso rumore sismico nel sito minerario di Lula per lo studio delle onde gravitazionali. Altro obiettivo strategico di brevissimo periodo indicato nelle "Linee guida" è l'efficientamento energetico e quello organizzativo che passa anche attraverso la radicale riorganizzazione societaria. Le linee di sviluppo strategico prevedono lavori per complessivi 158milioni di euro (141 esclusi i lavori presso la miniera di Genna Tres Montes a Silius) e un piano di assunzioni di cinquantaquattro unità a tempo indeterminato, determinando una dotazione organica adeguata al raggiungimento degli obiettivi del piano industriale. Perciò, la Giunta regionale ha approvato anche il nuovo Regolamento per le assunzioni», ha concluso l'esponente della Giunta Solinas.



