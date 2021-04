Red 23:29 Itl Sassari: esami conduttori generatori L´Ispettorato territoriale del lavoro di Sassari ha indetto una sessione di esami per il conferimento del certificato di abilitazione per conduttori di generatori di vapore per la sessione 2021



Commenti SASSARI - L'Ispettorato territoriale del lavoro di Sassari ha indetto una sessione di esami per il conferimento del certificato di abilitazione per conduttori di generatori di vapore per la sessione 2021. Gli esami avranno luogo nei mese di giugno e luglio, nella data che sarà stabilita dal presidente della Commissione esaminatrice. La domanda di ammissione agli esami deve pervenire all’Ispettorato territoriale del lavoro, Processo Servizi all’utenza, Via Lelio Basso 16, 07100-Sassari entro sabato 15 maggio.