«Abbracci per prendersi cura delle persone»

ALGHERO - Una "stanza degli abbracci" all'Ospedale Marino di Alghero per consentire ai pazienti del reparto Covid-19 di incontrare ed abbracciare i propri parenti e familiari. Per poter far visita agli ospiti, i parenti dovranno rispettare i protocolli anti-contagio, per evitare qualsiasi possibilità di diffondere il virus.

«In questo anno di pandemia sono mancati alle persone ricoverate gli scambi affettivi di amici e parenti, di figli per madri e padri, di nipoti per i nonni. L'umanizzazione della cura è un fattore importantissimo al pari della terapia», dichiara il presidente del Consiglio regionale Michele Pais.

«L'abbraccio, protetto da un telo trasparente, è un gesto di grandissima importanza ed emozione reciproca - conclude Pais - Sono particolarmente fiero di questa iniziativa che va nella direzione di una sanità sempre più efficiente, ma soprattutto vicina ai cittadini. Un modello da seguire e implementare dappertutto».