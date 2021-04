S.A. 12:13 «Ponte Serra, gravi ritardi nei lavori» La denuncia è di Mimmo Pirisi, concigliere comunale del Partito Democratico, che annuncia la richiesta di una convocazione urgente della Commissione competente







La denuncia è di Mimmo Pirisi, concigliere comunale del Partito Democratico, che annuncia la richiesta di una convocazione urgente della Commissione, all’assessore Peru e alla Presidente della Commissione lavori pubblici Monica Pulina. Il democratico algherese insiste anche nella possibilità di fare un sopralluogo «per capire cosa sta ritardando i lavori».





E si interroga sui tempi e «se gli abitanti della zona e le aziende presenti, potranno almeno per il mese di giugno riprendere a percorrere quella strada». «Non vorremmo - conclude - che anche questa opera pubblica facesse la fine di altre (vedi piscina, o inizio lavori casa per anziani solo per citarne alcune), dove l’amministrazione non riesce a far ultimare i lavori o a farli partire».



