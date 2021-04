Cor 12:13 Alghero: contagi ancora su: 262

«Dobbiamo tenere sempre alta la guardia, sostenere con impegno i nostri sanitari impegnati nelle vaccinazioni e i volontari che con il prezioso contributo stanno facendo in modo che le somministrazioni delle dosi alla popolazione procedano nel migliore dei modi» sottolinea il sindaco di Alghero Mario Conoci, rassicurato anche dal fatto che i 262 positivi sarebbero stabili dalla giornata del 15 aprile (aggiornamento mai comunicato da Porta Terra). Commenti ALGHERO – Aumentano i contagi ad Alghero e raggiungo il livello mai segnato prima d'ora in Riviera del corallo. Rispetto ai daticomunicati da Porta Terra lo scorso martedì 14 aprile , i positivi alla giornata del 16 aprile aumentano da 246 a 262 (+16). Crescono anche i pazienti ricoverati in ospedale (+ 2, da sedici a diciotto) e le persone in quarantena (+ 14, da 214 a 228).Sarà interessante adesso monitorare con attenzione l'andamento della campagna screening avviata dall'Ats in corso di attuazione nelle giornate di oggi (sabato) e domenica su tutto il territorio comunale algherese [ LEGGI ]. Da segnalare l'andamento della campagna vaccinale, che secondo una stima generale conterebbe una media di circa 500 algheresi al giorno. Somministrazioni che negli ultimi giorni riguardano gli “over 70” e dalla giornata di lunedì gli “over 60”.«Dobbiamo tenere sempre alta la guardia, sostenere con impegno i nostri sanitari impegnati nelle vaccinazioni e i volontari che con il prezioso contributo stanno facendo in modo che le somministrazioni delle dosi alla popolazione procedano nel migliore dei modi» sottolinea il sindaco di Alghero Mario Conoci, rassicurato anche dal fatto che i 262sarebbero stabili dalla giornata del 15 aprile (aggiornamento mai comunicato da Porta Terra).