Tre sedi per lo screening ad Alghero







Chi dovesse risultare positivo sarà contattato nell'arco della stessa giornata e sottoposto a tampone molecolare. Non può partecipare allo screening chi è sottoposto a misure di isolamento da parte di Ats Sardegna (persone accertate positive o sottoposte a quarantena). Commenti ALGHERO - Sabato 17 e domenica 18 aprile confermata ad Alghero la campagna di screening “Sardi e Sicuri” , promossa dalla Regione Sardegna e realizzata da Ares - Ats Sardegna. Gli ultimi sopralluoghi sono in programma questa mattina per sciogliere la riserva sulle sedi scelte. Per ora sarebbero tre ma con la possibilità di indicarne altre nell'auspicio di una partecipazione massiccia da parte della popolazione.Si tratta della scuola, deldi via XX Settembre e delledi via Degli Orti. Gli orari: dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 18. Il test antigenico è gratuito, richiede pochi secondi e il risultato si otterrà in 15 minuti. Sarà chiesto di lasciare un numero di cellulare al quale sarà inviata la password per leggere il referto.Chi dovesse risultare positivo sarà contattato nell'arco della stessa giornata e sottoposto a tampone molecolare. Non può partecipare allo screening chi è sottoposto a misure di isolamento da parte di Ats Sardegna (persone accertate positive o sottoposte a quarantena).