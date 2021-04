Cor 17:30 Bastione, volta lesionata: lavori Ha preso da qualche giorno avvio l´intervento in carico ad Abbanoa sui Bastioni di Alghero. All'origine di tutto, la lesione nella volta di copertura dello sfioratore di piena ubicato tra la Torre di Sulis e quella di San Giacomo



Transenne sul Bastione Cristoforo Colombo di Alghero. Commenti ALGHERO - Dopo la messa in sicurezza provvisoria da parte degli operai dell'Algherodello scorso mese di giugno [ LEGGI ], lo spazio era stato transennato in attesa di capire l'entità del problema e preventivare l'intervento in collaborazione tra Amministrazione comunale ed Abbanoa.Nei giorni scorsi sono finalmente stati avviati i lavori da parte della società che ha in carico il sistema fognario cittadino. All'origine di tutto, infatti, ci sarebbe la lesione nella volta di copertura dello sfioratore di piena ubicato ai piedi del Bastione, tra la Torre di Sulis e quella di San Giacomo.Inizialmente l'intervento interesserà la sostituzione del pozzetto ed il consolidamento del piano di calpestio, per poi spostarsi nella parte inferiore. Lo sfioratore nonostante la realizzazione delle vasche di prima pioggia, è ancora in funzione (e scarica grandi quantità di acque nere in concomitanza con abbondanti piogge). Motivo in più per prestare grande attenzione all'intervento.Transenne sul Bastione Cristoforo Colombo di Alghero.