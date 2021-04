Red 18:08 Porto Torres: al via il richiamo per gli over 80 Domani, nella Sala “Filippo Cani”, prenderà il via la somministrazione della seconda dose vaccinale agli ultraottantenni turritani. «Punto vaccinale ad Andriolu», p la richiesta del sindaco Massimo Mulas all´Ats Sardegna







La somministrazione inizierà alle 14.30 in tutte le giornate programmate: martedì, mercoledì 21, giovedì 22, martedì 27 e mercoledì 28 aprile. In tutto, saranno inoculate 968 dosi. Ogni giornata dovrà presentarsi solo chi ha ricevuto la chiamata. I cittadini che hanno un'esenzione per patologia o che rientrano nella categoria dei cosiddetti “pazienti fragili” saranno contattati direttamente dall'Ats Sardegna o dai centri che li hanno in carico.



«Prendiamo atto delle dichiarazioni del commissario Ares Massimo Temussi, che recepisce la richiesta di diversi sindaci sardi sull'opportunità di attivare punti vaccinali decentrati. Questa mattina – dichiara il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas - abbiamo reiterato all'Ats la richiesta di attivare un presidio mobile a Porto Torres, suggerendo di prendere in considerazione come sede il Poliambulatorio di Andriolu, da tempo Distretto dell'Asl di Sassari e pertanto in grado di offrire assistenza specialistica e professionale. La struttura, concessa in comodato d'uso dal Comune alla Asl dal 2001, è assolutamente idonea per poter essere utilizzata quale Punto vaccinale per il territorio di Porto Torres».



PORTO TORRES – Domani, martedì 20 aprile, nella Sala "Filippo Canu", prenderà il via la somministrazione del richiamo vaccinale agli ultraottantenni di Porto Torres che hanno ricevuto la prima dose a cavallo tra marzo e aprile. Le convocazioni sono curate dalla Consulta del volontariato insieme al Cisom, agli Scout Agesci e Cngei, e all'Unitalsi. I volontari saranno presenti nella sala con l'Avis di Campanedda per curare gli aspetti logistici e di accompagnamento.