Cor 27 aprile 2021 Comune chiede il Mercato, avviso per la gestione La direzione generale del servizio Pesca e Acquacoltura dell´assessorato regionale dell´Agricoltura pubblica l´avviso per eventuali domande concorrenti a quella presentata dal Comune di Alghero per la gestione del mercato del primo pescato ubicato nel porto



ALGHERO - Pubblicato nei giorni scorsi dalla direzione generale del servizio Pesca e Acquacoltura dell'assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale della regione Sardegna l'avviso per manifestare interesse alla gestione del mercato del primo pescato del porto di Alghero per la durata di 30 anni. Si tratta della presentazione di eventuali istanze concorrenti a quella già trasmessa nel 2020 dal Comune di Alghero.



La concessione interessa il fabbricato principale avente una superficie pari a 734,34m2, e due aree demaniali limitrofe rispettivamente di 277,11 m2 e di 20,25m2. Come previsto dalla normativa in tema di concessioni demaniali marittime, la Regione ha così provveduto ad invitare tutti coloro che possono avervi interesse a presentare le osservazioni che ritengano opportune, oppure eventuali domande concorrenti. Il termine ultimo è il 10 maggio 2021: le domande dovranno essere protocollate, utilizzando i modelli resi disponibili dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Servizio Pesca e Acquacoltura dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale di Cagliari (agricoltura@pec.regione.sardegna.it).



Qualora l’istanza concorrente venga valutata ammissibile, il Servizio inviterà i proponenti a presentare, entro un termine perentorio non inferiore a 20 giorni, il Piano di gestione dei beni, contenente i dati e le informazioni necessari per selezionare la domanda idonea a garantire la più proficua utilizzazione del bene richiesto in concessione. Soltanto a seguito della presentazione di tale documentazione verrà svolta la procedura comparativa.



Nella foto: il mercato del primo pescato di Alghero