Mimmo Pirisi 30 aprile 2021 L'opinione di Mimmo Pirisi Conoci e Step, poca chiarezza e molto spot



Poca chiarezza e molto spot da parte del sindaco Conoci sulla chiusura del rapporto con la Step previsto per il 9 maggio [LEGGI]. Il tutto ricorda lo slogan della campagna elettorale “primo atto stop alla Step”, pur sapendo che era impossibile.



Ora sulla stessa falsa riga, si annuncia in pompa magna che si ritorna alla Secal e a una gestione delle tasse più umana, facendo intravedere che la controllata cittadina potrà avere “maglie più larghe”, vedremo se e come questo sarà possibile. Quello che non è chiaro ai più è se ci sarà un taglio netto con la Step e se tutti gli accertamenti notificati, potranno essere sospesi dall’Amministrazione.



Come finirà questa storia è ancora tutto da definire, ben sapendo che le clausole del contratto in scadenza sono chiare, e solo con un compromesso “legale” con l’uscente gestore si potrebbe risolvere la questione. Gli spot per ora non mettono al riparo i contribuenti algheresi che dovranno attendere atti pubblici per tirare un respiro di sollievo.



* consigliere comunale Partito democratico Alghero