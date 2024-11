A.B. 1 maggio 2021 Oristano: incontro Comune-Coni Primo incontro ufficiale, a Palazzo Campus Colonna, tra l’assessore comunale allo Sport Maria Bonaria Zedda e il nuovo delegato provinciale del Coni Simone Carrucciu



ORISTANO - Primo incontro ufficiale tra l’assessore allo Sport del Comune di Oristano Maria Bonaria Zedda e il nuovo delegato provinciale del Coni Simone Carrucciu. Regole per lo sport in regime di emergenza sanitaria da Coronavirus, misure di sostegno alle società in difficoltà e ripresa delle attività sportive, programmazione di grandi eventi e organizzazione di attività di base per la promozione delle migliori pratiche, prospettive di utilizzo degli impianti sportivi e del nuovo Palazzetto dello sport di Sa Rodia in particolare, nuovo ruolo del Comitato olimpico. Questi i principali temi affrontati da Zedda e da Carrucciu nel corso di un incontro tenuto a Palazzo Campus Colonna.



«E' stato un confronto proficuo che è servito per confermare e rilanciare la collaborazione tra il Comune e il Comitato olimpico che con il delegato uscente Gabriele Schintu è sempre stata estremamente produttiva – sottolinea l’assessore - Nel corso degli anni, le due Istituzioni hanno sempre lavorato di comune accordo sugli obiettivi strategici delle politiche sportive in ambito locale. Con Oristano città europea dello sport le sinergie si sono ulteriormente rafforzate e hanno consentito di produrre quei risultati i cui effetti ancora oggi sono visibili e noti a tutti. La Giunta Lutzu in questi anni ha dato grande importanza allo sport, sostenendo l’impegno delle società, favorendo la promozione della pratica e investendo per assicurare benefici economici e sociali. Per il futuro vogliamo confermare l’alleanza strategica con il Coni e grazie alla disponibilità del nuovo delegato Simone Carrucciu siamo certi di poter proseguire proficuamente sulla strada tracciata».



«Oristano è una città che, per collocazione geografica, tradizione e disponibilità di strutture, è sede ideale per importanti manifestazioni sportive – osserva il rappresentante del Comitato olimpico - Oristano città europea dello sport ha confermato questa vocazione ed esaltato le potenzialità di questo territorio. Gabriele Schintu, che mi ha preceduto alla guida del Coni di Oristano, ha svolto un ottimo lavoro assicurando un ruolo di primo piano al Comitato olimpico nelle politiche sportive cittadine e in quelle della fortunata kermesse europea in particolare. Con l’assessore Zedda, che ringrazio per la disponibilità dimostrata, abbiamo avviato un interessante confronto e iniziato a mettere le basi per un lavoro comune a beneficio del movimento sportivo locale che potrà produrre buoni risultati anche in campo economico, turistico e sociale».



Nella foto: un momento dell'incontro