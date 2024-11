Red 4 maggio 2021 Musei Sardegna: Muscolino direttore Francesco Muscolino è il nuovo direttore della Direzione regionale Musei Sardegna. Da sabato ha sostituito il direttore uscente Bruno Billeci



CAGLIARI - Francesco Muscolino è il nuovo direttore della Direzione regionale Musei Sardegna. Da sabato ha sostituito Bruno Billeci alla guida dell’Ufficio del Ministero della Cultura che si occupa della gestione e valorizzazione dei musei statali in Sardegna. Muscolino ricopre dal 9 novembre 2020 il ruolo di direttore del Museo archeologico nazionale di Cagliari.



45enne archeologo di Taormina, ha rivestito responsabilità direttive nel Parco archeologico di Pompei ed è una figura di elevato livello professionale e scientifico, presenta una rilevante attività di ricerca in ambito archeologico e una notevole esperienza nell’ambito della tutela e della gestione del patrimonio. Il nuovo direttore vanta un ampio curriculum nel settore e ha ricoperto il ruolo di funzionario archeologo al Ministero. Dal 2010, ha prestato servizio alla Soprintendenza per i Beni archeologici della Lombardia, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza - Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, al Polo museale della Campania, nella Struttura di supporto al direttore generale del Grande progetto Pompei e nel Parco archeologico di Pompei, fino alla nuova nomina conseguita al Museo di Cagliari.



L’archeologo ha maturato esperienze lavorative in Italia e all’estero, tra missioni archeologiche, docenze universitarie e incarichi in istituzioni museali e pubbliche. Il nuovo ruolo rappresenta un passo importante per la continuità amministrativa e per assicurare sul territorio regionale le linee programmatiche messe in campo fino adoggi dalla Direzione. Un circuito importante che rappresenta la maggior offerta culturale presente in Sardegna e che vede protagonisti i siti museali e le aree archeologiche statali in tutto il territorio regionale.



Nella foto: il direttore Francesco Muscolino