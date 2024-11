Red 7 maggio 2021 Vaccinazioni: Mulas non ci sta «In assenza di soluzioni, ritiriamo la nostra offerta di collaborazione», dichiara il sindaco di Porto Torres, che chiarisce: «Il Comune invita i cittadini a considerare Promocamera di Sassari come unico hub valido per la vaccinazione e dichiara che, a fronte di questa situazione, il Comune fa un passo indietro e ritira l´offerta di collaborazione rivolta all´azienda sanitaria»







Nella foto: il sindaco Massimo Mulas PORTO TORRES - «Come Comune di Porto Torres e come Rete metropolitana abbiamo ripetutamente chiesto l'attivazione di Punti vaccinali decentrati [LEGGI] . Ogni volta è stata ribadita la disponibilità dell'Amministrazione comunale di intervenire con risorse e personale per contribuire alla organizzazione logistica, come avvenuto per le campagna di screening avviate in proprio e nella gestione logistica della vaccinazione degli Over 80. Sempre, però, ribadendo che la responsabilità della campagna vaccinale è in capo all'Ats». A dirlo è il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas che, ancora una volta, interviene sulla situazione dei punti vaccinali, dopo aver più volte indicato Andriolu come punto utile per la comunità turritana [LEGGI] «Abbiamo più volte incontrato i medici di medicina generale che hanno ribadito la propria disponibilità a collaborare – ricorda il primo cittadino - a patto che Ats mantenesse la regia in tutta la filiera di trasporto, gestione e distribuzione del siero, coinvolgendo le figure necessarie: infermieri, amministrativi e informatici. Scaricando tutte le incombenze amministrative e di trasporto sui soli medici di base, i tempi di somministrazione del siero diventerebbero insensatamente lunghi. Abbiamo ribadito quanto la quarta città del nord Sardegna (dopo Sassari, Olbia e Alghero) meritasse di ospitare un Punto vaccinale, per le proprie caratteristiche particolari: la presenza di un porto e di una zona industriale dove transitano ogni giorno migliaia di persone».«Non va dimenticato che il bacino di Porto Torres, che abbraccia anche la Nurra e Stintino, comprende circa 35mila residenti. Non si è tenuto conto della presenza di una struttura sanitaria attrezzata, quella di Andriolu, che abbiamo considerato un punto di forza per il decentramento della campagna. Prendiamo atto che, a fronte delle disponibilità manifestate, non si è trovata una soluzione condivisa tra le parti per consentire l'apertura di un Punto vaccinale a Porto Torres. Il Comune invita i cittadini a considerare Promocamera di Sassari come unico hub valido per la vaccinazione e dichiara che, a fronte di questa situazione, il Comune fa un passo indietro e ritira l'offerta di collaborazione rivolta all'azienda sanitaria», conclude Mulas.Nella foto: il sindaco Massimo Mulas