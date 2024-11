Red 8 maggio 2021 Lavoro: tirocini ad Alghero In città, si cercano un commesso di negozio, due baristi e due camerieri di bar. Per tutto e cinque, c´è un contratto a tempo determinato. Approvati gli elenchi provvisori per due cantieri comunali



ALGHERO – L'Aspal annuncia per Alghero cinque tirocini. Infatti, in città si cercano un commesso di negozio, due baristi e due camerieri di bar. Per tutto e cinque, c'è un contratto a tempo determinato. Inoltre, sono stati approvati gli elenchi provvisori per due cantieri comunali. Per informazioni, bisogna rivolgersi al locale Centro per l'impiego.