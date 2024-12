Red 10 maggio 2021 Urologia, Pirisi e Trova soddisfatti «E´ la miglior risposta immediata ed efficace dell´assessore Nieddu e del lavoro del presidente Solinas, dopo il Consiglio comunale di sabato, tesa a soddisfare i bisogni sanitari del territorio algherese. Ed è la riprova, concreta e tangibile dell´impegno dei nostri rappresentanti, presidente Pais in testa, in Regione», dichiarano i due consiglieri comunali algheresi







Nella foto: il consigliere comunale Maurizio Pirisi ALGHERO - «Dopo anni di immobilismo e scelte sbagliate, è pienamente operativo il Reparto di Urologia dell’Ospedale Civile di Alghero. Tale importante traguardo è stato possibile grazie all’attività di programmazione sanitaria regionale e alla fondamentale attività di coordinamento e direzione congiunta tra la Direzione della Assl Sassari e la Direzione sanitaria ospedaliera. Il Servizio delle professioni sanitarie ha fornito le risorse infermieristiche necessarie per garantire le attività dei Reparti di Chirurgia, Otorino e Urologia.Un risultato che non sarebbe stato raggiunto senza il primario di Urologia Angelo Tedde e la sua equipe, che è un eccellenza nel panorama sardo, che con pervicacia hanno lavorato costantemente per questo risultato». A commentare l'annuncio arrivato oggi (domenica) dalla Direzione dell'Assl Sassari [LEGGI] sono i consiglieri comunali di Alghero Maurizio Pirisi (Lega) e Roberto Trova (Psd’az).«Con l’attivazione di sei posti letto dedicati ai ricoveri ordinari e due in regime di day hospital – proseguono Pirisi e Trova - viene garantita la permanenza ad Alghero di un fondamentale servizio sanitario di cura e diagnosi delle patologie urologiche con strumentazioni mediche innovative e moderne». «E' la miglior risposta immediata ed efficace dell'assessore Nieddu e del lavoro del presidente Solinas, dopo il Consiglio comunale di sabato, tesa a soddisfare i bisogni sanitari del territorio algherese - concludono i due consiglieri - Ed è la riprova, concreta e tangibile dell'impegno dei nostri rappresentanti, presidente Pais in testa, in Regione».Nella foto: il consigliere comunale Maurizio Pirisi