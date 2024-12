Red 9 maggio 2021 Ospedale Civile, Urologia: apre il Reparto di degenza ad Alghero Con la consegna e la riattivazione di sei posti letto dedicati ai ricoveri ordinari, al quarto piano del nosocomio algherese apre il Reparto di degenza della Struttura complessa di Urologia



ALGHERO - Con la consegna e la riattivazione di sei posti letto dedicati ai ricoveri ordinari, al quarto piano dell’Ospedale Civile di Alghero apre il Reparto di degenza della Struttura complessa di Urologia. «Dopo tredici anni di attesa e continui rinvii, l’apertura del Reparto di degenza con sei posti letto dedicati ai ricoveri ordinari è stata possibile grazie all’intuizione del commissario Asl Sassari e della Direzione del Presidio ospedaliero - afferma il direttore della Struttura complessa di Urologia Angelo Tedde - che ha creato, d’accordo con il Servizio delle professioni sanitarie, un’equipe infermieristica dipartimentale chirurgica capace di supportare il Reparto di Chirurgia, il Reparto di Otorino e il Reparto di Urologia. Grazie a questa nuova programmazione, accolta con favore e spirito di collaborazione dai responsabili delle altre Strutture del Presidio ospedaliero, il Reparto di Urologia è ora in grado di incrementare l’attività chirurgica sia sulle patologie benigne, sia sui tumori dell’apparato urogenitale, con il duplice obiettivo di abbattere le liste di attesa e di ridurre gli spostamenti dei pazienti verso altri ospedali e, soprattutto, di salvare la vita dei pazienti intervenendo ancor più precocemente e tempestivamente nel trattamento di tali patologie».



Dal momento della sua creazione nel 2008, la Struttura complessa di Urologia si è sempre distinta per l’alta professionalità del personale socio-sanitario e per la pratica di attività chirurgiche innovative. Nel reparto, le attività ambulatoriali, chirurgiche e assistenziali sono molteplici: ambulatorio generale e ambulatorio pediatrico; ambulatorio della calcolosi dell’apparato urinario; litotrissia extracorporea dei calcoli urinari; endoscopia; ecografia transrettale e biopsie prostatiche per il tumore della prostata; ambulatorio di urodinamica e riabilitazione del pavimento pelvico; ambulatorio per la brachiterapia; consulenze specialistiche al pronto soccorso e agli altri reparti. Per anni, i degenti del Reparto di Urologia sono stati ospitati dai Reparti di Chirurgia e otorino. Con la riattivazione dei sei posti letto di degenza dedicati ai ricoveri ordinari, che in caso di emergenza possono essere estesi fino a otto, sarà ora possibile creare una nuova programmazione e ampliare l’attività assistenziale.



L’apertura del Reparto di degenza, con la sua nuova funzionalità, porterà a un miglioramento nell’interazione tra la Struttura complessa di Urologia e l’Ospedale “Segni” di Ozieri, anch’esso sede degli interventi degli specialisti urologi. «Un importante ringraziamento - aggiunge Tedde - è rivolto ai rappresentanti istituzionali della Regione Sardegna per il sostegno che l'ospedale di Alghero e il Reparto di Urologia non avevano mai avuto nel passato: si respira finalmente quell'aria nuova di concretezza che si traduce in servizi salvavita per gli ammalati del territorio di Alghero. La mio gratitudine va poi all’Area tecnica Sassari-Olbia, che ha reso possibile la ristrutturazione delle stanze di degenza, la posa dei nuovi pavimenti, il rifacimento dell’impianto elettrico e la messa in opera di tutti gli adeguamenti previsti dalla normativa».