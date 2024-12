video Cor 11 maggio 2021 Punta Negra: immagini e rabbia Polemiche a Fertilia. La spiaggia è totalmente impraticabile, ma ciò che spaventa è perfino l´abbandono dell´area esterna, caratterizzata da enormi montagne di posidonia ormai colonizzata da infestanti e parassiti. Le immagini girate nella giornata di lunedì







Spiaggia totalmente impraticabile come documentato dalle immagini girate lunedì 10 maggio 2021: di lavori di pulizia, decoro e sistemzione per rendere un minimo fruibile e presentabile la costa, nemmeno l'ombra. Ma ciò che spaventa è perfino il totale abbandono dell'area esterna, caratterizzata da enormi montagne di posidonia ormai colonizzata da infestanti e parassiti. Transenne arrugginite sul costone di roccia pericolante e massi di pietra in bilico.



Parole durissime quelle che accompagnano le immagini di Fertilia. «Prima che sia troppo tardi, sarebbe il caso che chi di dovere intervenga, non è possibile danneggiare così l'impresa turistica e l'immagine della città e del suo territorio, proprio nel momento più difficile, quando avremmo dovuto farci trovare pronti per accogliere i turisti e far ritornare a vivere i cittadini. Non è possibile essere tanto miopi, stiamo toccando il fondo». ALGHERO - «Ci era stato promesso che avrebbero ripulito la zona, invece la situazione è ormai diventata insostenibile e pericolosa. Sempre peggio, abbiamo perfino timore di portare i cani a passeggiare». E' l'amara constatazione resa da Giovanna, una residente storica di Fertilia, nella zona prossima a Punta Negra, quella che un tempo era considerata una spiaggetta splendida e riservata dalla sabbia bianchissima.