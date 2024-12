A.B. 16 maggio 2021 Basket: la Dinamo vince e va 1-2 Partita pazzesca del Banco di Sardegna Sassari, che batte 75-60 la Reyer Venezia e allunga la serie dei quarti di finale del campionato Lba. Appuntamento martedì 18 maggio, sempre al PalaSerradimigni, per Gara4



SASSARI - La Dinamo vince e va 1-2. Partita pazzesca del Banco di Sardegna Sassari, che batte 75-60 la Reyer Venezia e allunga la serie dei quarti di finale del campionato Lba. Appuntamento martedì 18 maggio, sempre al PalaSerradimigni, alle 20.45, per Gara4.



Starting five biancoblu con Spissu, Bilan, Burnell, Bendzius e Gentile, coach De Raffaele risponde con Stone, Tonut, De Nicolao, Chappell e Fotu. E' una Dinamo aggressiva fin dalla palla a due: i primi 2punti portano la firma di Bilan, Burnell allunga al 4-0, mentre Venezia nei primi 2’ ha 0/5 dall’arco. De Nicolao sblocca gli orogranata, ma Gentile e Bendzius bombardano dall’arco e scrivono il 10-2. Time-out Reyer. Watt sblocca i suoi, ma Bilan trova il secondo canestro della sua partita. La tripla di Spissu vale il 15-7, ma Daye entra in partita con due triple di fila dopo lo 0/8 dall’arco degli orogranata. 4-0 sassarese con Katic in lunetta e Happ nel pitturato. Cerella infila i primi punti, ma Spissu punisce dai 6,75 e il primo quarto finisce 22-12. Nel secondo quarto, arrivano i primi punti in maglia Reyer di Jerrells, ex di giornata, che riporta Venezia a -9: Gentile ricaccia indietro dall’arco. Sul parquet del PalaSerradimigni è già battaglia vera: la Dinamo trova un canestro bellissimo della coppia Happ-Bilan, su rimbalzo in attacco. Risponde Jerrells con il quinto punto personale. Canestro and one di Katic e terza tripla di un ispirato Spissu che ha il 100percento dai 6,75 (35-18). Tonut, grande protagonista di Gara2, mette a segno i primi 5punti della sua partita: 2+1 di Happ su fallo di Stone per il +18 (38-20). Venezia si affida a Tonut che accorcia le distanze, ma la coppia Bendzius-Spissu riporta Sassari a +23. La tensione si alza e succede di tutto: parapiglia tra Watt e Spissu, entrambi sanzionati con fallo antisportivo. Tecnico anche per Stone e Gentile. Spissu e Burnell firmano gli ultimi 3punti del primo tempo, che si conclude 46-26.



Il tecnico sanzionato a Walter De Raffaele alla sirena apre il terzo quarto con Spissu in lunetta. Venezia entra in campo con grinta e sigla un break di 5-0, reazione biancoblu con Gentile, Bilan e Burnell per un controbreak di 8-0. Fotu e Tonut conducono gli ospiti, mentre Katic subisce il quarto fallo e monetizza a cronometro fermo. Venezia prova a prendersi l’inerzia con Mazzola e Daye, la Dinamo però può contare su Happ, a quota 11 con 5/7 al tiro. Al 30’ il tabellone dice 61-42. La Reyer non intende arretrare di un centimetro: bombarda con Jerrells e Mazzola, il Banco risponde con la stessa moneta con la tripla di Bendzius (64-48). Tonut riporta Venezia a -11 con 5 punti di fila, la Dinamo fatica a trovare il canestro e colleziona un 0/4 dall’arco figlio della stanchezza. Sul cronometro ci sono gli ultimi 4’. Bilan si sblocca dopo un sanguinoso 0/4 dalla lunetta, la tripla di Stone dice -10. La Dinamo però fa pace con il canestro e con Bendzius e Burnell è 6-0: time-out Venezia (72-56) con gli ultimi 100” sul cronometro. Daye monetizza il secondo fallo di Bilan, ma Bendzius scaglia la tripla che mette il sigillo sulla vittoria sassarese.



BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI-REYER VENEZIA 75-60:

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 13, Bilan 10, Treier 2, Chessa ne, Kruslin ne, Happ 11, Katic 7, Re ne, Burnell 11, Bendzius 13, Gandini ne, Gentile 8. Coach Gianmarco Pozzecco.

REYER VENEZIA: Casarin 2, Stone 6, Tonut 17, Daye 12, De Nicolao 2, Campogrande, Chappell, Mazzola 6, Cerella 2, Fotu 2, Watt 8, Jerrells. Coach Walter De Raffaele

PARZIALI: 22-12; 46-26; 61-42.



Nella foto: Marco Spissu