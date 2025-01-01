Alguer.it
Cor 8:55
Basket D, ad Alghero passa la Genneruxi
Sconfitta di misura per la Costruzioni Valentino SAP Alghero, che al PalaManchia cede il passo al Genneruxi con il punteggio di 66-67
Basket <i>D</i>, ad Alghero passa la Genneruxi

ALGHERO - La formazione giallorossa non è riuscita a esprimere per tutti i quaranta minuti la consueta intensità e la voglia di lottare su ogni pallone che la contraddistinguono, lasciando che gli avversari mantenessero il minimo vantaggio nei momenti chiave. Sin dalle prime battute i padroni di casa sono stati costretti ad inseguire, riuscendo in più occasioni a ricucire lo strappo.

La partita si è poi decisa in un finale rocambolesco, con la squadra algherese che ha avuto tra le mani la palla per vincere o portare la sfida ai supplementari, senza però riuscire a concretizzare. «Sappiamo di essere una squadra molto giovane – ha commentato coach Mastropietro al termine della gara – ma è importante capire che l’individualismo e la poca propensione al sacrificio non aiutano a crescere, né creano esempio per i compagni e per i ragazzi che vengono a vederci giocare».

Una sconfitta che lascia amarezza ma che dovrà servire da lezione per ritrovare compattezza, identità e spirito di gruppo in vista del prossimo impegno stagionale. Prossimo turno: la Costruzioni Valentino SAP Alghero sarà impegnata sabato 25 ottobre in trasferta sul campo del G.S.O. Elmas.
Scontro tra centauri in via Garibaldi
Tc Alghero, nuova sconfitta con Macerata
Amatori Rugby Alghero, debutto con vittoria



