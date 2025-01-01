Cor 8:55 Basket D, ad Alghero passa la Genneruxi Sconfitta di misura per la Costruzioni Valentino SAP Alghero, che al PalaManchia cede il passo al Genneruxi con il punteggio di 66-67



ALGHERO - La formazione giallorossa non è riuscita a esprimere per tutti i quaranta minuti la consueta intensità e la voglia di lottare su ogni pallone che la contraddistinguono, lasciando che gli avversari mantenessero il minimo vantaggio nei momenti chiave. Sin dalle prime battute i padroni di casa sono stati costretti ad inseguire, riuscendo in più occasioni a ricucire lo strappo.



La partita si è poi decisa in un finale rocambolesco, con la squadra algherese che ha avuto tra le mani la palla per vincere o portare la sfida ai supplementari, senza però riuscire a concretizzare. «Sappiamo di essere una squadra molto giovane – ha commentato coach Mastropietro al termine della gara – ma è importante capire che l’individualismo e la poca propensione al sacrificio non aiutano a crescere, né creano esempio per i compagni e per i ragazzi che vengono a vederci giocare».



Una sconfitta che lascia amarezza ma che dovrà servire da lezione per ritrovare compattezza, identità e spirito di gruppo in vista del prossimo impegno stagionale. Prossimo turno: la Costruzioni Valentino SAP Alghero sarà impegnata sabato 25 ottobre in trasferta sul campo del G.S.O. Elmas.