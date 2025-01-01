Alguer.it
Cor 11:47
Basket B, Mercede ospita l’Antonianum
Basket <i>B</i>, Mercede ospita l’Antonianum

ALGHERO - Palla a due questa sera (sabato) alle ore 18.30, la Mercede Basket torna sul parquet di casa per affrontare l’Antonianum Quartu, in un match valido per la nuova giornata del campionato di Serie B femminile. La squadra algherese, reduce dalla vittoria con il Gabbiano e da una settimana di intenso lavoro in palestra, è pronta a dare battaglia davanti al proprio pubblico e a cercare una nuova prestazione convincente. Coach Monticelli avrà a disposizione l'intero roster e ha lavorato con l’obiettivo di mantenere alta l’intensità difensiva e migliorare le percentuali al tiro, elementi chiave per affrontare un avversario solido e ben organizzato come l’Antonianum.

Le ospiti, che possono annoverare tra fila le fuoriclasse Ljubenovic e Pacilio, arrivano ad Alghero determinate a confermare il buon momento di forma e a mettere in difficoltà le padrone di casa, in una gara che si preannuncia combattuta e di grande interesse per gli appassionati.

«Sarà una sorta di rivincita per l'Antonianum, eliminato in semifinale play off a maggio - dichiara Francesco De Rosa - dovremo sicuramente provare a limitare Ljubenovic e Pacilio, oltre alle altre giocatrici importanti come Papalexis e Saba, oltre a Dotta e Fraghì, per fare alcuni nomi. In casa dobbiamo fare più punti possibili, proprio per questo invita tifosi a riempire le tribune del Pala Corbia, così come avvenuto una settimana fa. I tifosi sono letteralmente il nostro sesto uomo».
