Cor 18 maggio 2021 Saint-Exupéry ad Alghero, riapre il museo Il museo di Alghero dedicato all´autore del “Piccolo Principe” Antoine de Saint-Exupéry riparte. La struttura nella Torre Nuova sul Golfo di Porto Conte riapre dal martedì alla domenica (nei weekend con prenotazione)



ALGHERO - Riapre i battenti nella Torre Nuova del Golfo di Porto Conte ad Alghero il M.A.S.E. Una ripartenza si spera definitiva, compatibilmente con l'andamento dei contagi da Covid che paiono in costante calo. A seguito del passaggio della Sardegna in “zona gialla”, il M.A.S.E., museo dedicato all'autore del “Piccolo Principe” Antoine de Saint-Exupéry, riaprirà le porte ai visitatori dal martedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.30.



Medesimi orari anche per il weekend quando, però occorrerà la prenotazione per potervi accedere. Il ticket sarà sempre di euro 5,00 per gli adulti e gratuito fino ai 12 anni. Nel rispetto delle regole anti Covid 19, tutti i visitatori dovranno indossare la mascherina, igienizzarsi le mani dalla apposita colonnina all'ingresso del museo e sottoporsi alla misurazione della temperatura.



In attesa della definizione di alcune novità ed eventi, la struttura accoglierà i visitatori nella più totale sicurezza garantendo un viaggio tra immagini, reperti e documenti attraverso la straordinaria esperienza di vita dell’aviatore-scrittore arrivato ad Alghero 77 anni fa.