Cor 13:00 Secal, passaggio di consegne Antonio Piras (Noi RformiAmo Alghero), Giovanni Idda (Partito democratico) Manuela Paolino (Alghero al Centro): questo il nuovo cda della partecipata comunale che ad Alghero si occupa di tributi



ALGHERO - Antonio Piras (Noi RformiAmo Alghero), Giovanni Idda (Partito democratico) Manuela Paolino (Alghero al Centro). A distanza di oltre un anno dall'insediamento dell'amministrazione algherese ed a sette mesi dal cambio dei vertici nelle principali partecipate comunali, si definisce con qualche problema in più del previsto il nuovo assetto della Secal, la società che ad Alghero si occupa di riscossione e gestione patrimoniale delle entrate.



La presidenza - come anticipato da Alguer.it - è affidata ad Antonio Piras, con esperienza diretta nella materia. Al suo fianco ci saranno Giovanni Idda (nella foto), storica bandiera di sinistra ad Alghero, già assessore nella giunta Lubrano e oggi dirigente del Partito democratico, e la quota rosa Manuela Paolino che all'ultimo minuto sostituisce la designata Federica Bandinu seconda dei non eletti nella civica Alghero al Centro, unica lista a non aver piazzato alcun consigliere comunale alle elezioni di giugno nonostante la vittoria di coalizione.